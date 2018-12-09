Футбол

Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»
Евро-футбол.ру
вчера в 16:03

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
После 17 сыгранных матчей "Спартак" с 28 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-футбол.рувчера в 16:03

Подробнее о событии

Денис Глушаков: «Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!»

Матч ТВвчера в 17:19

Глушаков поздравил болельщиков с победой в матче «Спартак» - «Анжи»

Газета.Ruвчера в 16:23

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака» после победы в матче с «Анжи»

Чемпионатвчера в 15:55

Денис Глушаков: Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!

Советский спортвчера в 15:34

Денис Глушаков: "Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!"

Спорт-Экспрессвчера в 15:24

Глушаков: «Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!»

Sport24.ruвчера в 15:55

Фанаты вывесили баннер «Спартак» без Глушакова» на матче с «Анжи»

Sports.ruвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и стала чемпионом МЛС

«Атланта Юнайтед» обыграла в финале МЛС «Портленд Тимберс» и стала чемпионом нынешнего сезона.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.
Обновлено в 01:07
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол

«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком

В «Зените» могут выложить эти деньги, но решение о целесообразности покупки примет главный тренер Сергей Семак.
Обновлено в 00:59
Футбол

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России

Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»

В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

«Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

«Челси» проверит сообщения о том, что один из болельщиков позволил себе расистские оскорбления в отношении нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Обновлено в 01:38
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено вчера в 12:36
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное