Футбол
Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»
Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»Евро-футбол.рувчера в 16:03
Роланд Гиголаев
|14′
|45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
|54′
|55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
|56′
|61′
Ивелин Попов
|67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
|69′
|70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
|76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
|78′
|78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
|81′
|84′
Зе Луиш
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
24
Савичев
25
Новосельцев
3
Удалый
30
Гапон
13
Гиголаев
15
Глебов
29
Ондуа
7
Хамдамов
18
Ахъядов
10
Кацаев
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
3
Петкович
27
Ломовицкий
8
Глушаков
19
Самедов
94
Ханни
9
Зе Луиш
2 ×
7
Ананидзе
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
После 17 сыгранных матчей "Спартак" с 28 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-футбол.рувчера в 16:03
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