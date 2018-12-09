Футбол

Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»
Евро-футбол.ру
16:03

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
После 17 сыгранных матчей "Спартак" с 28 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-футбол.ру16:03

Подробнее о событии

Денис Глушаков: «Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!»

Матч ТВ17:19

Глушаков поздравил болельщиков с победой в матче «Спартак» - «Анжи»

Газета.Ru16:23

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака» после победы в матче с «Анжи»

Чемпионат15:55

Денис Глушаков: Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!

Советский спорт15:34

Денис Глушаков: "Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!"

Спорт-Экспресс15:24

Глушаков: «Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!»

Sport24.ru15:55

Фанаты вывесили баннер «Спартак» без Глушакова» на матче с «Анжи»

Sports.ru12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено в 20:54
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 21:46
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 18:46
Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте

В концовке матча, на 84-й минуте, «Кальяри» сократил отставание благодаря голу Артура Ионицэ, а на 95-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Марко Сау.
Обновлено в 15:44
Футбол

«Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси»

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в третий раз уступил «Челси». В лиге он проигрывает лондонцам чаще других.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Ренн» переиграл «Дижон» со счетом 2:0

"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".
Обновлено в 16:44
Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 13:22
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 14:43
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд»

"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Атланта» победила «Портленд» в финале Кубка MLS

В ночь на 9 декабря (мск) прошел финал Кубка MLS «Атланта Юнайтед» — «Портленд Тимберс».
Обновлено в 22:14
Футбол

Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ

Обновлено в 15:07
Футбол

Комличенко сделал дубль. У него 17 голов в 17 матчах чемпионата Чехии

Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил два гола в матче чемпионата Чехии против «Славии» (2:3). 23-летний россиянин, права на которого принадлежат «Краснодару», продолжает лидировать в гонке бомбардиров турнира – у него 17 мячей в 17 играх.
Обновлено в 19:40
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное