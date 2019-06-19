Футбол
Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Газета.Ru 07:41
Капитан и полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков обратился к болельщикам после того, как объявил об уходе из клуба, передает "Советский спорт". Видеобращение к фанатам он выложил в инстаграме.
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с чего всё началось
Глушаков записал обращение к фанатам в своем Instagram, где простился со «Спартаком», но пообещал, что когда-нибудь вернется, но уже в качестве тренера или менеджера.Телеканал 360°07:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
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