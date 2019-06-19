Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Газета.Ru 07:41

с чего всё началось

Капитан и полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков обратился к болельщикам после того, как объявил об уходе из клуба, передает "Советский спорт". Видеобращение к фанатам он выложил в инстаграме.

Спорт день за днем

Общество В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи» Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".

Хоккей Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Футбол Ф. Менди: не обсуждал переход в «Реал» с Погба или Мбаппе Новичок «Реала» французский защитник Ферлан Менди оценил вероятность перехода в мадридский клуб соотечественников — полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Политика Австралия приветствовала заявление следственной группы по делу о сбитом «Боинге» Первые двое уже сказали журналистам, что сепаратисты непричастны к гибели "Боинга", а сами они не собираются давать показания международному следствию.

Происшествия В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Шоу-бизнес Кристина Асмус удивила поклонников новым образом Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.

Происшествия Прокуратура организовала проверку из-за отравления детей в «Самородке» В связи с сообщениями в СМИ о массовом отравлении детей в детском лагере «Самородок» на Арахлее прокуратура организовала проверку.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Экономика Политолог: Беглов подарил Петербургу новый подход к ЖКХ По словам политолога, Беглов пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления ЖКХ.

Авто Российский авторынок в мае упал на 18% По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.

Авто Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.

Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Политика WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Происшествия Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.