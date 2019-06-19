Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14

с чего всё началось

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.

Армия и оружие Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».

Кино Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Политика Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Футбол «Наполи» подтвердил переход Альбиоля в «Вильярреал» Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что защитник Рауль Альбиоль покинет клуб этим летом.

Армия и оружие Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.

Политика Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам» Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.

Экономика Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.

Политика Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

Происшествия Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.

Музыка YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Авто BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer Напомним, первый выход BMW 2-Series Active Tourer состоялся в 2014 году, однако за указанный период времени автомобиль не сумел получить достаточного объема продаж для дальнейшего обновления.

Происшествия Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку в Сочи Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Футбол ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.

Политика Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2» В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.

Наука На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.