Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 вчера в 07:14

с чего всё началось

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.

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Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

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