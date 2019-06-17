Футбол
Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 вчера в 07:14
Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.
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с чего всё началось
Глушаков записал обращение к фанатам в своем Instagram, где простился со «Спартаком», но пообещал, что когда-нибудь вернется, но уже в качестве тренера или менеджера.Телеканал 360°вчера в 07:36
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Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Алюминий защитит квантовые компьютеры
Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
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Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 00:53
Авто
В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей
За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
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Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено вчера в 13:02
Здоровье
Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус
Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:40
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Здоровье
В Чемодановке отремонтируют участковую больницу
В текущем году в участковой больнице в Чемодановке отремонтируют входную группу.
Обновлено в 00:48
Политика
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено вчера в 02:41
Общество
В Москве сохранится 30-градусная жара
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.
Обновлено вчера в 18:07
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню
Обновлено вчера в 15:59
Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
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В рейтинг лучших университетов планеты вошли 25 российских вузов
25 университетов России вошли в список лучших вузов мира: МГУ улучшил позиции.
Обновлено вчера в 01:47
Экономика
Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой
В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Вам сядут на шею: гороскоп с 17 по 23 июня
Если у вас накопилось много дел, можете спокойно ими и заниматься, вам вряд ли кто-нибудь помешает.
Обновлено 17 июня в 03:49
Авто
Ford выпустит 9 новых внедорожников
Еще в сентябре 2017 года Ford и Mahindra объявили о начале партнерства, а годом позже, в октябре 2018 года, автомобильные компании подписали два соглашения, касающихся совместного использования силовых установок и гибридных решений.
Обновлено вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией
Все, что ты видишь, записано на Бари Алибасова.
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Алибасов заявил, что лишает сына наследства
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Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04