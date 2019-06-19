Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14

с чего всё началось

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.

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Происшествия Власти Вены восстановили позолоту на памятнике советским солдатам Памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вернули позолоту.

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Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

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