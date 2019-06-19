Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14

с чего всё началось

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.

Спорт день за днем

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Происшествия ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.

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Шоу-бизнес Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".

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