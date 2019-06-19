Футбол

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.
Читать в источнике
с чего всё началось
Глушаков записал обращение к фанатам в своем Instagram
, где простился со «Спартаком», но пообещал, что когда-нибудь вернется, но уже в качестве тренера или менеджера.
Телеканал 360°07:36

Подробнее о событии

Глушаков: Ухожу ради «Спартака», но мечтаю вернуться

Нева Спорт07:02

Глушаков: «Я ухожу ради „Спартака“, но мечтаю вернуться»

Sport24.ru06:54

Болельщики «Спартака» комментируют уход капитана Дениса Глушакова

Чемпионат07:30

Денис Глушаков: «Моя мечта — вернуться в „Спартак“»

Матч ТВ06:58

Денис Глушаков: «Мечтаю однажды вернуться в „Спартак“»

Спорт-Экспресс06:58

Денис Глушаков: «Я ухожу ради „Спартака“ и мечтаю вернуться обратно»

Sports.ru06:52

Глушаков ушел «ради «Спартака», но это не принесет пользы клубу

Спорт день за днем09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Происшествия

ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова

Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено в 08:44
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Наука

Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания

Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика

Россияне стали покупать водку в малой таре

Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол

Сегодня первая ютуб-премьера в истории «Матч ТВ»: мы записали огромное интервью с Азмуном. В Иране

Некоторые тайм-коды 1:54 В Иране блокируют интернет.
Обновлено в 06:26
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 01:59
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Госдума приняла закон о выращивании опийного мака

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который снимает запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях, сообщает РБК.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева

Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика

Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.
Обновлено в 05:02
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала блондинкой

К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Под кустом в Колпино нашли новорожденную девочку

Обновлено в 10:32
Здоровье

Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки

Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Обновлено в 07:27
Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:10
Происшествия

Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану

Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Наука

Пчелы вызвали панику у рыб и наоборот. Причем тут роботы?

Робот-рыба двигался и менял окраску, робот-пчела вибрировал и создавал потоки воздуха разной силы и температуры, и остальные члены группы реагировали на эти сигналы.
Обновлено в 06:10
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Обновлено в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное