Футбол
Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14
Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.
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с чего всё началось
Глушаков записал обращение к фанатам в своем Instagram, где простился со «Спартаком», но пообещал, что когда-нибудь вернется, но уже в качестве тренера или менеджера.Телеканал 360°07:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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