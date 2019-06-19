Футбол

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.
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с чего всё началось
Глушаков записал обращение к фанатам в своем Instagram
, где простился со «Спартаком», но пообещал, что когда-нибудь вернется, но уже в качестве тренера или менеджера.
Телеканал 360°07:36

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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