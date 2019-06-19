Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 07:14

с чего всё началось

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.

Спорт день за днем

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Политика Эксперт нашел странность в выводах следствия по делу MH17 Западная Совместная следственная группа (JIT) рассказала о «новых данных» расследования по делу крушения MH17.

Политика Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи 19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.

Политика Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.

Политика Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам» Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.

Политика Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.

Политика Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.

Энергетика В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2» 7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Футбол Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком» Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.

Футбол Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив» Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.

Здоровье Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Политика Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Происшествия Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Транспорт В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов» Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.

Здоровье В Чечне в этом году откроют аккредитационно-симуляционный центр В Минздраве ЧР состоялась встреча министра здравоохранения Чеченской Республики Э.Сулейманова с генеральным директором организации «Эйдос-Медицина» Ленаром Валеевым, возглавляющим компанию, занимающуюся проектом аккредитационно-симуляционного центра, который планируется открыть в регионе уже в этом году.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Политика Путин провел совещание по подготовке к прямой линии В Кремле прошло совещание по подготовке к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».