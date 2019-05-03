Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Газета.Ru10:47

Адвокат Глушакова: «Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете»

Спорт-Экспресс08:19

Адвокат жены Глушакова: «Денис отомстил дочери и не пустил ее за границу»

Бомбардир.ру01:10

Адвокат Глушаковой: не пуская дочь за границу, Денис пилит сук, на котором сидит

Чемпионат07:59

Адвокат Глушакова: «Дарья знала о запрете на вывоз ребенка, но привезла дочь в аэропорт»

Sport24.ru07:14

Адвокат бывшей жены Глушакова о заявлении футболиста: некрасивый поступок

RT на русском05:19

Адвокат Глушакова прокомментировала запрет на выезд старшей дочери футболиста за границу

ТАСС07:14
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

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Казанский «Зенит» потерпел второе поражение от «Кузбасса» в финальной серии Суперлиги.
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Красота по-американски: «Мисс США» стала 28-летняя адвокат Чесли Крист

Титул «Мисс США» завоевала 28-летняя адвокат из Северной Каролины.
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Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Трамп оценил свой разговор с Путиным

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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Плата для компактного ПК Biostar A68N-2100E оборудована чипом AMD E1-2150

В ассортименте Biostar появилась материнская плата A68N-2100E, предназначенная для создания компактного настольного компьютера или домашнего мультимедийного центра.
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Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
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Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
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В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

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Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
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Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Авто

59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

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Общество

Ростовские полицейские наденут форму сотрудников НКВД

Обновлено в 02:39
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте

Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.
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Космос

Компания Blue Origin Безоса успешно испытала суборбитальную ракету

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Общество

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Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
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Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
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Игры

Ubisoft намекает на анонс новой игры под брендом Tom Clancy’s уже 9 мая

Сегодня же на одной из страниц портала обнаружили приглашение на выдуманный конвент SkellCon, который начнётся 9 мая в 21:30 по московскому времени.
Обновлено в 13:29
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Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.
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Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей

Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
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Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»

19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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