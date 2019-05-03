Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Спорт
«Зенит» вновь проиграл «Кузбассу» в финале Суперлиги
Казанский «Зенит» потерпел второе поражение от «Кузбасса» в финальной серии Суперлиги.
Обновлено в 12:42
Общество
Красота по-американски: «Мисс США» стала 28-летняя адвокат Чесли Крист
Титул «Мисс США» завоевала 28-летняя адвокат из Северной Каролины.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Обновлено в 13:36
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Плата для компактного ПК Biostar A68N-2100E оборудована чипом AMD E1-2150
В ассортименте Biostar появилась материнская плата A68N-2100E, предназначенная для создания компактного настольного компьютера или домашнего мультимедийного центра.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа
«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Авто
59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»
Обновлено в 05:50
Общество
Ростовские полицейские наденут форму сотрудников НКВД
Обновлено в 02:39
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте
Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:52
Космос
Компания Blue Origin Безоса успешно испытала суборбитальную ракету
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Игры
Ubisoft намекает на анонс новой игры под брендом Tom Clancy’s уже 9 мая
Сегодня же на одной из страниц портала обнаружили приглашение на выдуманный конвент SkellCon, который начнётся 9 мая в 21:30 по московскому времени.
Обновлено в 13:29
Футбол
Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»
Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.
Обновлено в 06:30
Общество
Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей
Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
Обновлено в 14:07
Хоккей
Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»
19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32