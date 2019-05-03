Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
На гол Саши Лукича (18-й минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (84).
Обновлено в 16:25
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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Политика
Трамп рассказал мнение Путина о докладе Мюллера
Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.
Обновлено в 11:32
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено 01 мая в 16:25
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Преступники с отверткой ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей
Грабители вынесли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы ценностей более чем на восемь миллионов рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:50
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Футбол
Боккетти и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»
Сразу два футболиста «Спартака» не полетели с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом».
Обновлено в 09:25
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Политика
Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана
В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Политика
Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за приговора Марии Бутиной, передает ТАСС.
Обновлено в 09:12
Общество
Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей
Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
Обновлено в 14:07
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг «Приватбанка»
Уходящий президент Украины Порошенко обсудил ситуацию вокруг Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 11:33