Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Адвокат Глушакова: «Дарья знала о запрете на вывоз ребенка, но привезла дочь в аэропорт»

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Глушаков не выпускает свою дочь за границу

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Бомбардир.ру01:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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