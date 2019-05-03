Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Газета.Ru10:47

Адвокат Глушакова: «Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете»

Спорт-Экспресс08:19

Адвокат жены Глушакова: «Денис отомстил дочери и не пустил ее за границу»

Бомбардир.ру01:10

Адвокат Глушаковой: не пуская дочь за границу, Денис пилит сук, на котором сидит

Чемпионат07:59

Адвокат Глушакова: «Дарья знала о запрете на вывоз ребенка, но привезла дочь в аэропорт»

Sport24.ru07:14

Адвокат бывшей жены Глушакова о заявлении футболиста: некрасивый поступок

RT на русском05:19

Адвокат Глушакова прокомментировала запрет на выезд старшей дочери футболиста за границу

ТАСС07:14
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
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Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
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Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

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Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
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Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
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Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
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Порошенко уволил начальника президентской охраны

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Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
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В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
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Врачи развенчали мифы о геморрое

Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
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«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
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Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
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Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было разогнано силовиками, пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет, сообщила "Фонтанке" представительница "Открытой России" Наталья Грязневич.
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Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
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В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
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Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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