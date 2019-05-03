Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

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