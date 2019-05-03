Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Футбол
Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕ
В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико
Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52
Общество
Петербуржцы призвали Барецкого разоблачить наркомана Резника
Что касается шоумена Стаса Барецкого, в беседе с корреспондентом издания iReactor он заявил, что лично употреблял с депутатом запрещенные вещества, однако сам потом завязал с наркотиками, а Резник не смог.
Обновлено в 12:46
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Политика
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной
Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Политика
Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду
Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было разогнано силовиками, пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет, сообщила "Фонтанке" представительница "Открытой России" Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
Обновлено в 03:15
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44