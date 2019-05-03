Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границуГазета.Ru 10:47
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com". Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте
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Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
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СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге
Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
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Обновлено 01 мая в 16:03
Политика
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
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Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 03:32
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией
С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
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Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
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Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
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Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
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Обновлено в 09:07
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Екатерина Андреева искупалась в купелях в Красноусольске
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Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
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Кино
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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
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