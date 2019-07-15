Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сообщил, что Глушаков не был включён в заявку из-за травмы. По словам Рахимова, повреждение полузащитник получил на тренировке. Матч "Ахмат" - "Краснодар" начнётся в 21:30 по московскому времени.

Глушаков не примет участие в первом матче за «Ахмат»

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