Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»Metaratings 10:57

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не полетел в Самару на матч 29-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Как сообщает клубная пресс-служба, причиной стал сильный ушиб коленного сустава на тренировке, который полузащитник получил на тренировочном занятии.

Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»

Музыка Определены все финалисты Евровидения-2019 Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.

Политика Министры Совета Европы постановили вернуть России право голоса в ПАСЕ Делегация нашей страны была лишена права голоса в ПАСЕ 4 года назад, после возвращения Крыма в состав России.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Праги В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Армия и оружие «Открытие врат ада»: США неминуемо ударят по Ирану Ракетный удар США по Ирану неминуем и приведет к открытию «врат ада», пишет ливанская газета Ad-Diyar.

Политика Великобритания отменяет миграционные карты для иностранцев Миграционные карты заполняются при въезде граждан иностранных государств в Великобританию по воздуху или морю из-за пределов Европейской экономической зоны.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Здоровье В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр. Об этом информирует телеканал «Город».

Происшествия Трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк В Марьинском парке в столице трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк. Оказалось, что крышка не была закреплена.

Энергетика Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Транспорт Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Политика Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.

Политика Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.

Политика Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.

Политика Глава оперативного управления МВД уходит в отставку Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.

Кино Финал «Игры престолов» потребовали переснять На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.

Общество Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Политика Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД 2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.

Энергетика «Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа "Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100 Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.

Происшествия Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.