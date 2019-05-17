Футбол
Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»Metaratings 10:57
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Капитан «Спартака» Денис Глушаков не полетел в Самару на матч 29-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Как сообщает клубная пресс-служба, причиной стал сильный ушиб коленного сустава на тренировке, который полузащитник получил на тренировочном занятии.
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