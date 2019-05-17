Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»ProstoProSport 09:42

«Спартак» сегодня вылетел в Самару на выездной матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», сообщает официальный Twitter-аккаунт красно-белых.

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»

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