Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»ProstoProSport 09:42

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Спартак» сегодня вылетел в Самару на выездной матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», сообщает официальный Twitter-аккаунт красно-белых.
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«Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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