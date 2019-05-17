Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»Бомбардир.ру 09:49

«Спартак» сегодня оправился в Самару на игру 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». На матч не полетел капитан команды Денис Глушаков. Как сообщает официальный сайт москвичей, на утренней тренировке полузащитник получил сильный ушиб коленного сустава.

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

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