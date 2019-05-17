Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»РБК 11:19

Из-за травмы футболист не полетел с командой на выезд в Самару и остался в Москве, сообщает пресс-служба «красно-белых». «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» 18 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

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