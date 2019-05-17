Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»Бомбардир.ру 09:49

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Спартак» сегодня оправился в Самару на игру 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». На матч не полетел капитан команды Денис Глушаков. Как сообщает официальный сайт москвичей, на утренней тренировке полузащитник получил сильный ушиб коленного сустава.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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