Футбол
Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»Бомбардир.ру 09:49
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Спартак» сегодня оправился в Самару на игру 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». На матч не полетел капитан команды Денис Глушаков. Как сообщает официальный сайт москвичей, на утренней тренировке полузащитник получил сильный ушиб коленного сустава.
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