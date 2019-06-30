Футбол
Глушаков, не дождавшись предложения от «Ростова», перешёл в «Ахмат»Чемпионат-Ростов вчера в 13:35
Напомним, что ранее СМИ сообщили о возможном переходе бывшего капитана Спартака в Ростов. Однако более вероятным выглядел переход Дениса Глушакова в состав дебютанта РПЛ Сочи.
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Андрей Федьков: Глушаков в «Ахмате»? Кадыров никогда не возьмет дурака в команду
Советский спорт00:15
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Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
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Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
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Происшествия
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По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
ЖКХ
В Новосибирской области увеличились тарифы на коммунальные услуги
В январе этого года стоимость тепловой энергии в Новосибирской области увеличилась на 1,7%; с 1 июля — еще на 3,2%. Ддиректор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова отмечала, что рост цен на тепло в Новосибирске ниже уровня прогнозируемой инфляции (4,6%).
Обновлено в 00:07
Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
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Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
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Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
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Экономика
Каждый седьмой житель Приморья живёт за чертой бедности: Приморскстат
В группу риска, живущую за чертой бедности, входят не только пенсионеры, но и люди, находящиеся в трудоспособном возрасте.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правительству РФ устанавливать требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), а также места их установки.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Теннис
Уимблдон-2019: «голые» ракетки, крыша над кортом и новые технологии
Перерабатываемые бутылки и "голые" ракетки Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) недавно объявил, что стал подписантом плана действий ООН "Спорт для климата", и потому намерен усилить борьбу с загрязнением окружающей среды.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
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По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников.
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Экономика
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В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
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В пирамиде Хеопса египтолог Луи Капар выявил живого пришельца
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Наука
Роборуку научили определять опасные вещества в воде
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Обновлено 29 июня в 01:54
Футбол
Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
Обновлено вчера в 16:10
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Российские автоэксперты назвали ТОП-5 самых надежных спорткаров в мире среди моделей старше 15 лет.
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Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
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На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
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