В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.

с чего всё началось

Полузащитник Ахмата Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на свою бывшую жену Дарью, сообщает Super.ru. 32-летний футболист намерен добиться права видеться со своими дочками: семилетней Валерией и двухлетней Александрой.

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