Глушаков на последней минуте принес «Спартаку» победу над «Ростовом»РБК 26 января в 19:02

«Спартак» одержал волевую победу над «Ростовом» в товарищеской встрече зимнего кубка «Матч Премьер». Игра проходила на стадионе спортивного комплекса Aspire в Дохе, столице Катара. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Глушаков на последней минуте принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Происшествия Задержан отец сенатора Арашукова Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков задержан.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.

Происшествия Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом сотрудников Сбербанка, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.

Происшествия В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Авто Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.

Гаджеты Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.

Интернет Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.

Политика В Минкомсвязи предсказали полную блокировку Telegram в России Мессенджер Telegram вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки. Об этом 30 января заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия ФСБ и СК проводят обыски в администрации Балашихи Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи.

Космос Алексей Овчинин признан годным для полета на МКС «По результатам заседания комиссии космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин признан годным к космическому полету по состоянию здоровья», - говорится в официальном сообщении.

Общество Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.

Гаджеты Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.

Экономика Apple пообещала снизить цены на iPhone Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Кино Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.

Происшествия Сообщения о массовом «минировании» поступили в пять городов России Согласно имеющейся информации, в социальные учреждения Петрозаводска поступило десять таких сообщений, в Липецке по этой причине эвакуируют больницы, школы и административные учреждения.

Общество Врио мэра Белгорода извинился за то, что нахамил пенсионеру Временно исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун извинился перед белгородцами и пенсионером, которому посоветовал слуховой аппарат.

Наука Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.

Наука Учёные определили опасность частого употребления алкоголя Чрезмерное употребление спиртного, как выяснили американские исследователи, провоцирует долговременные изменения в активности генов, результатом которых является появление еще более выраженной тяги к алкоголю.