Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков не тренировался в общей группе, но может восстановиться к матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщается в официальном «твиттере» клуба.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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