Футбол

Sport24.ruSport24.ruГлушаков может восстановиться к игре с «Тамбовом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, пропустивший матч 7-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:3) из-за дискомфорта в задней мышце бедра, может восстановиться к игре с «Тамбовом». Встреча состоится 31 августа в Грозном.
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Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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