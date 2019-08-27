Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, пропустивший матч 7-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:3) из-за дискомфорта в задней мышце бедра, может восстановиться к игре с «Тамбовом». Встреча состоится 31 августа в Грозном.

Глушаков может восстановиться к игре с «Тамбовом»

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