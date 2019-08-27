Футбол
Sport24.ruГлушаков может восстановиться к игре с «Тамбовом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, пропустивший матч 7-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:3) из-за дискомфорта в задней мышце бедра, может восстановиться к игре с «Тамбовом». Встреча состоится 31 августа в Грозном.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета 07:13
Общество
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Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Теннис
Мужа Серены Уильямс уличили в намеке на допинговое прошлое Шараповой
Многие пользователи Twitter сочли такой поступок за критику Шараповой из-за ее допингового прошлого.
Sportbox.RU 09:26
Космос
Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле
Вечерняя Москва 17:25
Экономика
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
RT на русском 09:21
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Экономика
АФК «Система» увеличила долю в «Биннофарме» до 87%
АФК "Система" увеличила долю фармацевтическом предприятии "Биннофарм" до 87%, говорится в сообщении компании.
Finam.Ru 13:24
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Со 2 по 6 сентября СП GM-АвтоВАЗ приостановит работу конвейера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Коммерсантъ 16:34
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Гаджеты
Xiaomi изобрела шарф с подогревом и затягиванием на шее
Стоит отметить, что Xiaomi продает шарф под брендом Mijia, оснащенный системой подогрева.
Российская газета 09:55
Транспорт
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Космос
Космическая программа России - заметки на полях
Подытоживая, отмечу: проблема нашей космической программы не в том, что там [якобы] много воруют; скорее, в ней нет новых ориентиров и платформ для развития – даже планы повторяют то, что уже было кем-то сделано.
ИА REX вчера в 08:50
Технологии
Экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий беспилотных авто
Большое жюри города Сан-Хосе, Калифорния обвинило бывшего сотрудника Google Энтони Левандовски в краже технологий беспилотных автомобилей.
Rambler News Service 16:06
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Происшествия
В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме
Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 16:42
Политика
Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:22
Музыка
Рэпер A$AP Rocky называет себя Babushka Boi в новом клипе
В видеоролике рэпер отрабатывает чечетку под русский шансон, переделанную под хип-хоп стиль. Новый клип A$AP Rocky называется Babushka Boi.
Moi-portal.ru 09:43
Политика
СБУ заблокировала Верховную раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что утром 27 августа в здание парламента пришли сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности.
Московский Комсомолец 05:32
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
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Коммерсантъ 11:36
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58