Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контрактаMetaratings 05:10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков с большой долей вероятности покинет команду в рамках летнего трансферного окна. Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний российский полузащитник хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за досрочный разрыв личного контракта.

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

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Политика Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.

Общество Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.

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