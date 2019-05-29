Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контрактаMetaratings 05:10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков с большой долей вероятности покинет команду в рамках летнего трансферного окна. Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний российский полузащитник хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за досрочный разрыв личного контракта.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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