Футбол
Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контрактаMetaratings 05:10
Капитан «Спартака» Денис Глушаков с большой долей вероятности покинет команду в рамках летнего трансферного окна. Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний российский полузащитник хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за досрочный разрыв личного контракта.
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