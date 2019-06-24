Футбол

Глушаков ищет работу через инстаграмГазета.Ru 08:37

Под фото, на котором изображен человек, который держит в руках картонку с надписью "Ищу работу", футболист оставил хэштеги "футбол", "свободный" и "глушаков". Контракт игрока с красно-белыми был расторгнут 19 июня 2019 года. Он защищал цвета московского клуба с 2013 года.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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