Футбол
Глушаков ищет работу через ИнстаграмСпорт день за днем вчера в 07:26
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем Инстаграме пост с фотографией, на которой написано «Ищу работу». 19 июня «Спартак» и Глушаков по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме «СЭ», где сообщается, что он ищет работу
Спорт-Экспрессвчера в 18:13
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:05, Вашингтон
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Космос
РАН присоединилась к поискам выброса метана на Марсе
Российские ученые подключились к поиску мощного выброса метана на поверхности Марса, который может иметь биологическое происхождение.
Обновлено вчера в 02:54
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено вчера в 21:25
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 10:45
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено вчера в 03:05
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Зеленского не пригласили на саммит G20
Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.
Обновлено вчера в 04:32
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархией
Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишило Филарета, патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), права управлять Киевской епархией.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Мэр Сочи вызвал «скорую» для пострадавших в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию АК-12
Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Роль Нео в новой «Матрице» сыграет темнокожий актер
Отмечается, что роль Нео, которую в предыдущих частях фильма играл Киану Ривз, исполнит Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Черная пантера».
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог
Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год
Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено вчера в 09:29
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
В Москве проходит награждение лауреатов Премии ВОИР
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Бюст плачущего Цезаря пропал с пустыря на Парнасе
Бюст плачущего римского императора Юлия Цезаря, который сегодня, 24 июня появился на Парнасе, уже вечером исчез.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд
Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено вчера в 07:48