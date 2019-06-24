Футбол

Глушаков ищет работу через ИнстаграмСпорт день за днем 07:26

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем Инстаграме пост с фотографией, на которой написано «Ищу работу». 19 июня «Спартак» и Глушаков по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Глушаков сообщил, что ищет работу

Матч ТВ07:27

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

Советский спорт07:23

Глушаков ищет работу в соцсетях

Нева Спорт07:06

«Ищу работу». Пост Глушакова в инстаграме после ухода из «Спартака»

Sport24.ru07:02

Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме «СЭ», где сообщается, что он ищет работу

Спорт-Экспресс18:13

Денис Глушаков: «Ищу работу»

Sports.ru07:17

Глушаков: ищу работу

Чемпионат07:00
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Происшествия

Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Политика

В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну

В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Дроны атаковали аэропорт Сингапура

Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 22:05
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика

ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 18:57
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:12
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:23
Футбол

Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке Африки

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Мали обыграла команду Мавритании (4:1). В составе победителей отличились Абдулай Диаби, Муссса Марега и Адама Траоре (дважды).
Обновлено в 17:56
Футбол

«Реал» просит за Себальоса не менее 50 миллионов евро

Обновлено в 13:52
Космос

Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс

Обновлено в 20:19
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Согласно статистике, программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.
Обновлено в 07:00
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено в 21:34
Политика

В США 25 июня состоится премьера пьесы по мотивам доклада Мюллера

Доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «вмешательства» России в выборы 2016 года в США, стал основой пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», которая в скором времени будет представлена в Нью-Йорке, передаёт The New York Post.
Обновлено в 21:00
Игры

Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4

Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено в 09:30
Футбол

Джеррард не собирается менять Лэмпарда в «Дерби»

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье.
Обновлено в 13:19
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке

Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено в 12:07
Происшествия

ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город

С раннего утра в воинской части близ Арыси гремят взрывы: произошел пожар, и пламя добралось до боеприпасов.
Обновлено в 05:56
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами

Обновлено в 17:05
Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Политика

В Ингушетии назвали возможный вариант продолжения карьеры Евкурова

Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев рассказал, какое продолжение карьеры ждет решившего уйти в отставку главу республики Юнус-Бека Евкурова.
Обновлено в 12:47
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Космос

Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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