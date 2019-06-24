Футбол

Глушаков ищет работу через ИнстаграмСпорт день за днем 07:26

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем Инстаграме пост с фотографией, на которой написано «Ищу работу». 19 июня «Спартак» и Глушаков по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме «СЭ», где сообщается, что он ищет работу

Спорт-Экспресс18:13

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

Советский спорт07:23

Денис Глушаков: «Ищу работу»

Sports.ru07:17

«Ищу работу». Пост Глушакова в инстаграме после ухода из «Спартака»

Sport24.ru07:02

Глушаков сообщил, что ищет работу

Матч ТВ07:27

Глушаков ищет работу в соцсетях

Нева Спорт07:06

Глушаков: ищу работу

Чемпионат07:00
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Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено в 18:38
Политика

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Общество

Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Общество

Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками

Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
Обновлено в 20:34
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Наука

Алгоритм научили точно определять подмену лиц

Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено в 12:58
Экономика

Рост объема микрозаймов практически прекратился в 1 квартале 2019 года

Рост среднего размера микрозайма практически прекратился в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,4%, увеличившись до 7,7 тыс. рублей (в 1 кв. 2018 года - 7,6 млн. рублей).
Обновлено в 20:14
Технологии

МТС изменил логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Политика

Филарета лишили права управления епархией

«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — объявил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря журналистам решение синода (цитата по ТАСС).
Обновлено в 08:44
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество

Как легко и просто поддерживать экопроекты с помощью новых технологий

В июне в России запустилась первая краудфандинговая платформа на технологии блокчейн W12.io.
Обновлено в 17:00
Общество

Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Политика

Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны

Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:12
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Наука

Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей

Обновлено в 11:00
Гаджеты

Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS

Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено в 15:20
Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено в 11:49
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 09:53
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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