Футбол
Глушаков ищет работу через ИнстаграмСпорт день за днем 07:26
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем Инстаграме пост с фотографией, на которой написано «Ищу работу». 19 июня «Спартак» и Глушаков по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено в 18:38
Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Общество
Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками
Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
Обновлено в 20:34
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Наука
Алгоритм научили точно определять подмену лиц
Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено в 12:58
Экономика
Рост объема микрозаймов практически прекратился в 1 квартале 2019 года
Рост среднего размера микрозайма практически прекратился в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,4%, увеличившись до 7,7 тыс. рублей (в 1 кв. 2018 года - 7,6 млн. рублей).
Обновлено в 20:14
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Политика
Филарета лишили права управления епархией
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — объявил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря журналистам решение синода (цитата по ТАСС).
Обновлено в 08:44
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество
Как легко и просто поддерживать экопроекты с помощью новых технологий
В июне в России запустилась первая краудфандинговая платформа на технологии блокчейн W12.io.
Обновлено в 17:00
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Политика
Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны
Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено в 15:20
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Технологии
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 09:53
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47