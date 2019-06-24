Футбол
Футболист Глушаков принялся искать работу через соцсетиМИР 24 13:54
Спортсмен на своей странице в Instagram разместил соответствующий пост. 32-летний Глушаков на картинке со словами «Ищу работу» отметил аккаунты Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Политика
Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Экономика
Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»
По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. "Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил министр.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка
В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Обновлено в 13:18
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Экономика
«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка
В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию АК-12
Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Новый метод лечения детей с ДЦП применили в Подмосковье
В отделении медицинской реабилитации Московского областного консультационно-диагностического центра впервые в Подмосковье начали новый курс ботулинотерапии при повышенном слюноотделении для маленьких пациентов региона с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 08:28
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Общество
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова
Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог
Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено в 09:31
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Политика
Офицеров ВСУ затравили за танцы под российскую песню
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках
Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:37