Футбол
Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров выложили в инстаграме фотографию с командного обеда. «Команда!» — такой подписью сопроводил фотографию Глушаков. «Командный обед!» — написал Комбаров.
Sport24.ru09:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Футбол
Защитник ЦСКА Фернандес полетел на матч с «Ахматом»
Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес отправился вместе с командой на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»
Нападающий «Спартака» Луис Адриано в ближайшее время может покинуть команду, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:33
Футбол
Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара
Некоторые матчи чемпионата мира по футболу - 2022 могут провести за пределами Катара. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:57
Футбол
Аленичев: подготовка «Енисея» к ближайшим матчам проходит в штатном режиме
Футболисты красноярского "Енисея" готовятся к ближайшим матчам Российской премьер- лиги (РПЛ) в штатном режиме.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Севилья» выкупит Андре Силву за 30 миллионов евро
Испанский клуб арендовал 23-летнего игрока на сезон-2018/19. «Севилья» может выкупить португальца за 30 миллионов евро.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Барселона» выдвинула Неймару три условия
Руководство футбольного клуба «Барселона» продолжает рассматривать вариант с приобретением нападающего Неймара, однако для осуществления трансфера футболист должен выполнить ряд условий.
Обновлено в 09:58
Футбол
Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»
Бельгийский полузащитник «Интера» Раджа Наингголан отметил, что не собирается возвращаться в сборную Бельгии.
Обновлено в 10:14
Футбол
Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире
Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол
Ибрагимович открыл планету Златан
Обновлено в 10:12
Футбол
«Арсенал» поместил фотографию Аршавина на «стену почета»
Лондонский "Арсенал" обновил "стену почета", находящуюся рядом со стадионом "Эмирейтс" и поместил на нее новых игроков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:21
Футбол
«Ювентус» может зимой подписать хавбека «Вулверхэмптона» Невеша
Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может в январе перейти в «Ювентус».
Обновлено в 09:12
Футбол
Хамес Родригес хочет вернуться в «Реал»
Обновлено в 09:44
Футбол
Шикунов: Лория не устраивал Тихонова, это была русская позиция тренера
Лория не устраивал Тихонова, у него не было места в составе. Если так можно сказать, то это была русская позиция тренера.
Обновлено в 10:18
Футбол
Вертонген вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Челси»
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген тренируется в общей группе перед матчем 13-го тура АПЛ с «Челси».
Обновлено в 10:00
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно возглавлю сборную»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем может возглавить одну из национальных команд.
Обновлено в 07:36