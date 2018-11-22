Футбол

Глушаков и Комбаров выложили фото с командного обеда
Sport24.ru
09:10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров выложили в инстаграме фотографию с командного обеда. «Команда!» — такой подписью сопроводил фотографию Глушаков. «Командный обед!» — написал Комбаров.
Sport24.ru09:10

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Глушаков поужинал в компании игроков «Спартака» (фото)

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Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина

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Глушаков и Комбаров выложили фото с командного обеда

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Глушаков поделился командным снимком обеда при свечах

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Спорт-Экспресс09:24

Глушаков опубликовал фото с командного ужина «Спартака»

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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