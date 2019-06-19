Футбол
Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи»Газета.Ru 18:30
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч между "Сочи" и "Лучом", сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»
В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Технологии
YouTube обновил качество 100 культовых клипов
В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Гаджеты
Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая
Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне
В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Хоккей
Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале
В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад
Обновлено в 15:00
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Экономика
Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды
Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Игры
Counter-Strike исполнилось 20 лет
Обновлено в 08:45
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Кино
«Режиссер спрашивала, что нам нравится в сексе»: Александр Паль и Нигина Сайфуллаева о съемках фильма «Верность»
О фильме рассказали режиссер «Верности» Нигина Сайфуллаева и исполнитель одной из главных ролей актер Александр Паль.
Обновлено в 18:27
Наука
Полтора миллиона лет назад в Арктике жили древние гиены
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
Пять петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе в Москве
В список лауреатов всероссийского конкурса врачей вошли 87 человек, пять из них — жители Петербурга.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:06
Авто
В России выпуск легковых автомобилей в мае снизился на 6%
С начала года наблюдается положительная динамика объёмов производства.
Обновлено в 09:02
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов
В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.
Обновлено в 07:56
Политика
Госдума проверит правоприменение по «антинаркотической» статье УК РФ
Профильные комитеты Государственной думы РФ проведут анализ правоприменительной практики по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В деле о гибели футболиста Салы появился задержанный
Британская полиция задержала мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках расследования дела о гибели футболиста Эмилиано Салы.
Обновлено в 14:19