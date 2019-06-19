Футбол
Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи»Газета.Ru 18:30
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч между "Сочи" и "Лучом", сообщает "Советский спорт".
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Кино
В Москве устроят спецпоказ фильма Балагова «Дылда»
В Москве 20 июня, в день выхода в прокат фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда», состоится спецпоказ картины, в рамках которого будет организована встреча с ее автором.
Обновлено в 09:14
Общество
Миллион за бесполезную профессию. В Челябинске стартует приемная компания в вузы
Завтра в челябинских вузах стартует приемная кампания.
Обновлено в 10:10
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Сочи
Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.
Обновлено в 13:13
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Суд Киева принял иск против регистрации «новой церкви» Украины
Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск о незаконности регистрации «новой церкви» Украины.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома
Обновлено в 19:54
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Политика
В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Экономика
Госдума создает в России маркетплейсы финансовых услуг
Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркетов финансовых продуктов и услуг — маркетплейсов, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Общество
Агентство регионального развития поможет северному бизнесу с регистрацией товарных знаков, марок и изобретений
После получения консультации предприниматели могут провести исследование на уникальность их изобретения, полезной модели или товарного знака.
Обновлено в 10:12
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено в 19:01
Политика
Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:31
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Общество
ГД приняла в I чтении проект о «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается восстановить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года и расширить ее действие.
Обновлено в 06:38
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41