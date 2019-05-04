Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»Матч ТВ 06:06

«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата России.
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Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в гостевом матче против «Урала»

Советский спорт08:55

РПЛ. «Спартак» благодаря голу Фернандо обыграл «Урал»

Бомбардир.ру08:52

«Спартак» объявил состав на матч с «Уралом»

Московский Комсомолец06:10

«Урал» — «Спартак»: Гапонов и Мельгарехо выйдут в старте, Глушаков и Ханни — в запасе

Sport24.ru05:57

«Урал» — «Спартак»: Ломовицкий и Зобнин — в старте гостей, Глушаков — в запасе

Чемпионат05:53

Фернандо добыл «Спартаку» победу в Екатеринбурге

Евро-футбол.ру08:53

Сумасшедший гол Фернандо и сотрясение мозга Ломовицкого. «Спартак» обыграл «Урал»: видео лучших моментов

Матч ТВ06:40
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Политика

В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Авто

Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников

Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено в 19:22
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 21:11
Происшествия

Подросток заступился за женщину в магазине и был избит

Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В США прогремел взрыв на химзаводе

Обновлено в 03:33
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 22:58
Авто

Деление на классы

Ведь еще летом 2018 года в ПДД были включены новые дорожные знаки (5.35 и 5.36 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств"), которые могут запрещать въезд автомобилям с низким классом по экологии.
Обновлено в 20:30
Футбол

Чемпионы в городе. Как болельщики встретили «Зенит» в Петербурге

5 человек, которые вернули золото в Петербург Семак шестой раз стал чемпионом.
Обновлено в 17:12
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка

Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»

Обновлено в 14:30
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева.
Обновлено в 22:18
Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Наука

Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет

Обновлено в 18:18
Авто

Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда

Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Политика

Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского

Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46
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