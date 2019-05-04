Футбол
Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»Матч ТВ 06:06
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Авто
Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников
Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В США прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 03:33
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Деление на классы
Ведь еще летом 2018 года в ПДД были включены новые дорожные знаки (5.35 и 5.36 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств"), которые могут запрещать въезд автомобилям с низким классом по экологии.
Обновлено в 20:30
Футбол
Чемпионы в городе. Как болельщики встретили «Зенит» в Петербурге
5 человек, которые вернули золото в Петербург Семак шестой раз стал чемпионом.
Обновлено в 17:12
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище
На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева.
Обновлено в 22:18
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено в 18:18
Авто
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Политика
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46