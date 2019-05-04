Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»Матч ТВ 06:06

«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата России.
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Фернанду решает: «Спартак» с трудом победил в Екатеринбурге

Спорт-Экспресс09:20

Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в гостевом матче против «Урала»

Советский спорт08:55

«Урал» — «Спартак»: Ломовицкий и Зобнин — в старте гостей, Глушаков — в запасе

Чемпионат05:53

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Матч ТВ06:06

«Урал» — «Спартак»: Гапонов и Мельгарехо выйдут в старте, Глушаков и Ханни — в запасе

Sport24.ru05:57

«Спартак» объявил состав на матч с «Уралом»

Московский Комсомолец06:10

РПЛ. «Спартак» благодаря голу Фернандо обыграл «Урал»

Бомбардир.ру08:52
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Здоровье

Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов

Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Космос

Япония к концу года объявит об участии в проекте NASA Lunar Gateway

О решении по проекту Lunar Gateway Япония обещает сообщить к концу года. Предположительно, решение будет положительным.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Обновлено в 10:45
Футбол

Черевченко объяснил отсутствие Комбарова и Мирзова в игре с «Локо»

Обновлено в 14:45
Политика

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

Обновлено в 03:25
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска

Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
Обновлено в 18:03
Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии

Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
Обновлено в 16:55
Футбол

Медведев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита»

Президент петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился эмоциями от победы клуба в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 17:29
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Кино

В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Гаджеты

Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars

Обновлено в 14:41
Гаджеты

Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8

Стоит отметить, что на тестах у JerryRigEverything были флагманские смартфоны, которые во время тестов буквально ломались в руках.
Обновлено в 15:16
Футбол

Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 14:57
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Турция обвинила Израиль в атаке на офис информагентства Anadolu в Газе

Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором расположен офис турецкого государственного информагентства Anadolu.
Обновлено в 17:49
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Космос

Специалисты раскрывают историю жизни марсианского метеорита

Согласно предоставленной информации, метеорит позволяет специалистам восстановить не только историю жизни самого объекта, но еще и Марса.
Обновлено в 18:20
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
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