Футбол
Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»Матч ТВ 06:06
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Здоровье
Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов
Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Космос
Япония к концу года объявит об участии в проекте NASA Lunar Gateway
О решении по проекту Lunar Gateway Япония обещает сообщить к концу года. Предположительно, решение будет положительным.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Политика
На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
Обновлено в 03:25
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска
Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
Обновлено в 18:03
Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии
Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
Обновлено в 16:55
Футбол
Медведев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита»
Президент петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился эмоциями от победы клуба в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 17:29
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8
Стоит отметить, что на тестах у JerryRigEverything были флагманские смартфоны, которые во время тестов буквально ломались в руках.
Обновлено в 15:16
Футбол
Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 14:57
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Турция обвинила Израиль в атаке на офис информагентства Anadolu в Газе
Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором расположен офис турецкого государственного информагентства Anadolu.
Обновлено в 17:49
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Космос
Специалисты раскрывают историю жизни марсианского метеорита
Согласно предоставленной информации, метеорит позволяет специалистам восстановить не только историю жизни самого объекта, но еще и Марса.
Обновлено в 18:20
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22