Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»Матч ТВ 06:06

«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата России.

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Здоровье Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Космос Япония к концу года объявит об участии в проекте NASA Lunar Gateway О решении по проекту Lunar Gateway Япония обещает сообщить к концу года. Предположительно, решение будет положительным.

Политика Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Общество Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Футбол «Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.

Футбол Медведев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита» Президент петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился эмоциями от победы клуба в чемпионате России по футболу.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Кино В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов» В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.

Политика Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.

Наука Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.

Гаджеты Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8 Стоит отметить, что на тестах у JerryRigEverything были флагманские смартфоны, которые во время тестов буквально ломались в руках.

Футбол Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.

Политика Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.

Армия и оружие Турция обвинила Израиль в атаке на офис информагентства Anadolu в Газе Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором расположен офис турецкого государственного информагентства Anadolu.

Наука Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.

Космос Специалисты раскрывают историю жизни марсианского метеорита Согласно предоставленной информации, метеорит позволяет специалистам восстановить не только историю жизни самого объекта, но еще и Марса.