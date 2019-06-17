Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru 10:45
Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
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