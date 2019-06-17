Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru 10:45

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым

Нева Спорт09:02

СМИ: Глушаков и Комбаров могут продолжить карьеру в «Сочи»

RT на русском10:47

СМИ: Глушаков станет игроком «Сочи»

Sportbox.RU09:59

СМИ: Глушаков перейдет в «Сочи»

Soccer.ru10:12

СМИ: Глушаков станет игроком «Сочи»

Матч ТВ09:59

Глушаков и Комбаров могут перейти в «Сочи»

Sports.ru09:56

Глушаков близок к переходу в «Сочи»

Спорт-Экспресс09:32
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
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Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
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Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве

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В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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