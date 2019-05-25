Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травмРИА Новости 13:42
Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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