Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травмРИА Новости 13:42

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм

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