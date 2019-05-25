Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травмРИА Новости 13:42

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Происшествия В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.

Культура Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой» Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).

Политика Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Политика NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Интернет Американская страховая компания спровоцировала утечку данных клиентов Сообщается, что для получения доступа к личным данным киберпреступники могли изменить один символ в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся непосредственно через сайт компании.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Футбол «Ювентус» согласовал контракт с Сарри Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.

Культура Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Политика Запуск ракет КНДР не нарушил покой Трампа Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что некоторые люди из его окружения обеспокоены недавними запусками ракет Северной Кореей, но сам он не видит в этом проблемы.

Политика Активисты КПРФ в Новокузнецке провели акцию по противодействию ТОР В Статье 18 очень закамуфлировано, по отношению к первоначальному (правительственному) варианту закона (см. ст.20), написано, что «особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, устанавливаются Трудовым Кодексом РФ».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.