Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»Soccer.ru 13:47
"Спартак" прибыл в Оренбург на матч 30-го тура РПЛ против местной команды. В Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано. Также из-за травм не помогут команде полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни.
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