Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»Soccer.ru вчера в 13:47
"Спартак" прибыл в Оренбург на матч 30-го тура РПЛ против местной команды. В Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано. Также из-за травм не помогут команде полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни.
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Глушаков и Ханни не полетели со «Спартаком» на последний матч сезона РПЛ с «Оренбургом»
Sport24.ruвчера в 13:35
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
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В России дефицит патологоанатомов составил 3 тысячи человек
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Обновлено вчера в 17:46
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Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
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