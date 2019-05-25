Футбол

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»Soccer.ru 13:47

Оренбург — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
"Спартак" прибыл в Оренбург на матч 30-го тура РПЛ против местной команды. В Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано. Также из-за травм не помогут команде полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков и Ханни пропустят последний матч «Спартака» в этом сезоне

Чемпионат15:14

Глушаков не полетел со «Спартаком» в Оренбург

Матч ТВ13:27

Полузащитники «Спартака» Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»

Советский спорт13:43

Глушаков не полетел со «Спартаком» в Оренбург

Sportbox.RU13:27

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»

Soccer.ru13:47

Глушаков и Ханни не помогут «Спартаку» в матче с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс13:06

Соперник приехал: московский «Спартак» прибыл в Оренбург

Вестирама.ру11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

Обновлено вчера в 06:07
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Автоспорт

Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли

Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Авто

Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8

Прежде всего, Chery обновила цветовую палитру для кузова Tiggo 8, избавившись от коричневого цвета и добавив в нее новые оттенки Provence Violet и Rhine Blue.
Обновлено в 15:47
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Технологии

Эксперт объяснил преимущества развертывания сети 5G в России

Развертывание сетей 5G на территории России окажется полезным не только для граждан, но и для бизнеса и государства, так как технология позволит ускорить развитие робототехники и промышленности, беспилотного транспорта, заявил директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Яна Рудковская не имеет права тратить деньги, заработанные сыном

Продюсер Яна Рудковская заявила поклонникам в социальных сетях, что она вместе с супругом Евгением Плющенко не имеет права тратить средства, зарабатываемые сейчас их сыном Александром.
Обновлено в 09:41
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Происшествия

На Науки молодой водитель сбил подростка. Юноша выходил из трамвая

Как сообщает региональное управление ГИБДД, школьник выходил из трамвая на перекрёстке проспекта Науки и улицы Обручевых.
Обновлено в 16:38
Культура

Премию «Нацбест» получил писатель Андрей Рубанов

В субботу, 25 мая, стало известно, что премию «Национальный бестселлер» получил писатель Андрей Рубанов за славянское фэнтези «Финист – Ясный Сокол».
Обновлено в 15:08
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Технологии

NYT: разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе

Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд).
Обновлено в 16:11
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку

21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье

Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство

Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.
Обновлено в 05:04
Политика

Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране

Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Футбол

Аналитики уверены, что Дзюба не перейдет в английский клуб

После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Хоккей

Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ

Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Обновлено в 17:30
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное