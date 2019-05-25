Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»Soccer.ru вчера в 13:47
"Спартак" прибыл в Оренбург на матч 30-го тура РПЛ против местной команды. В Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано. Также из-за травм не помогут команде полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни.
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Глушаков и Ханни не полетели со «Спартаком» на последний матч сезона РПЛ с «Оренбургом»
Sport24.ruвчера в 13:35
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Политика
В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России»
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Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
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Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове
Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
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Политика
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Nation News писало, что Зеленский готов прекратить конфликт с Кремлем в случае выполнения Россией требования Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
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Политика
Трамп не испугался пусков ракет в КНДР
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Обновлено вчера в 20:42
Авто
BMW планирует представить 25 гибридных моделей к 2025 году
Дорожная карта автопроизводителя предусматривает выпуск 25 новых электрифицированных автомобилей, которые будут представлены к 2025 году.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован за взятку
По обвинению в получении взятки на сумму четыре миллиона рублей арестован первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха.
Обновлено вчера в 10:02
Единоборства
Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо
Бой прошёл в супертяжёлом весе. Хантер сразу завладел инициативой и работал первым номером, оказывая постоянный прессинг на соперника.
Обновлено в 02:17
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
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Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
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Обновлено вчера в 23:12
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек
Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
Обновлено в 02:08
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
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Шоу-бизнес
Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!
Если наряды западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Инстаграм.
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Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси
Стрельба произошла в американском городе Трентон.
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Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Космос
SpaceX запустила первые спутники системы Starlink
Американская компания SpaceX сегодня утром успешно запустила первые 60 спутников Starlink для обеспечения доступом в интернет всей планеты.
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В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Общество
Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты
По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено вчера в 00:47
Наука
Нейросеть научили «оживлять» лица Моны Лизы и Достоевского
Специалисты по машинному обучению научили нейросеть «оживлять» портреты людей на основе только одного изображения.
Обновлено 24 мая в 08:49