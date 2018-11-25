Футбол

Кононов о победе «Спартака»: в бой идут одни старики
News.ru
08:52

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов признался, что до матча 15-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (3:1) сравнивал стартовый состав «красно-белых» с фильмом «В бой идут одни старики». По словам специалиста, он не пожалел, что сделал ставку на ветеранов клуба.
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Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака» и сборной России. Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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