Глушаков догнал Аленичева по матчам за «Спартак»Soccer.ru вчера в 14:03

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков догнал Дмитрия Аленичева по матчам за московский клуб. Сегодня Глушаков провел 143-й матч за красно-белых в рамках чемпионата России. В рамках 21-го тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Ахматом».

Глушаков догнал Аленичева по матчам за «Спартак»

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