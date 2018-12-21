Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обвинил свою жену Дарью в предательстве.

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

Футбол Футбол Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.

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Футбол Футбол Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.