Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будетГазета.Ru 16:38

Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о конфликте возникшем между ним и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, передает "Советский спорт". По словам футболиста, обо всем он разговаривал с итальянским специалистом всегда напрямую.
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

Чемпионат15:23

«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой

Матч ТВ16:56

Глушаков раскрыл подробности конфликта с Каррерой

Евро-футбол.ру15:41

«Тренер сказал, мы делаем из него дурака». Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках «Спартака»

Спорт-Экспресс16:35

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Газета.Ru16:38

«Каррера сказал, что мы делаем из него дурака». Глушаков — о конфликте с Массимо

Sport24.ru15:57

Денис Глушаков: «Каррера сказал: вы из меня дурака делаете, не будет пощады»

Sports.ru16:01
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Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
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Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе передали бабушке с дедушкой

Двух девочек, которых нашли в захламленной квартире в Ставрополе, передали из больницы ее бабушке с дедушкой.
Обновлено в 09:27
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
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Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Обновлено в 13:39
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек

Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Футбол

Бэйл заявил, что не уйдет из «Реала», пока ему не заплатят 50 млн

Обновлено в 11:03
Политика

Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье

По словам депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александра Ярошука, правительство страны в ближайшее время примет решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:29
Энергетика

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добыче

Министр энергетики страны Халед аль-Фалех на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства.
Обновлено в 11:15
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Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
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Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»

Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Транспорт

В Барнауле на федеральные деньги построят две крупные магистрали

В Барнауле выбраны два таких объекта.
Обновлено вчера в 23:36
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Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям около Дамаска

Обновлено вчера в 15:48
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
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Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Обновлено в 02:21
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Располневшую Седокову довели до голодания

Обновлено в 09:28
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Политика

Поставки чистой российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 20 мая

Прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая.
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ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
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Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»

Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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