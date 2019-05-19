Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будетГазета.Ru 16:38
Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о конфликте возникшем между ним и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, передает "Советский спорт". По словам футболиста, обо всем он разговаривал с итальянским специалистом всегда напрямую.
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Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
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Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе передали бабушке с дедушкой
Двух девочек, которых нашли в захламленной квартире в Ставрополе, передали из больницы ее бабушке с дедушкой.
Обновлено в 09:27
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
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Обновлено в 15:49
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
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Обновлено в 18:04
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Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Политика
Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье
По словам депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александра Ярошука, правительство страны в ближайшее время примет решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:29
Энергетика
Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добыче
Министр энергетики страны Халед аль-Фалех на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства.
Обновлено в 11:15
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Хоккей
Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»
Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Транспорт
В Барнауле на федеральные деньги построят две крупные магистрали
В Барнауле выбраны два таких объекта.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям около Дамаска
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Располневшую Седокову довели до голодания
Обновлено в 09:28
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Политика
Поставки чистой российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 20 мая
Прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:25
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
Хоккей
Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41