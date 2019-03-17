Футбол

Глушаков: Горжусь своей фамилией и в обиду ее не дамНева Спорт 15:15

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Футболист напомнил, что предлагал и готов встретиться со всеми и объяснить свою позицию, а если у болельщиков есть к нему вопросы или претензии, то Глушаков готов на них ответить.
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