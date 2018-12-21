Футбол

Глушаков: «Болельщик подбежал ко мне ради денег»
Soccer.ru
08:16

Кто-то просто заработал деньги.
Soccer.ru08:16

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Фанат, выбежавший к Глушакову: «Это была не спланированная акция. Не было сил терпеть ужасную игру»

Sports.ru12:43

Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча

Газета.Ru08:26

Выбегавший к Глушакову фанат отрицает, что это была спланированная акция

РИА Новости08:48

Фанат, выбежавший на поле к Глушакову, ответил на обвинения футболиста: «Это бред какой-то»

Спорт-Экспресс08:37

Глушаков назвал «заказухой» инцидент с выбежавшим к нему болельщиком

RT на русском07:33

Денис Глушаков про жену, развод, баню, «Спартак» — большое интервью

Чемпионат07:46

Глушаков считает, что нападение фаната на него было заказано

Sport24.ru08:10
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Футбол

Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе

Обновлено в 06:48
Футбол

Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»

Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.
Обновлено в 09:51
Футбол

РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новичков

Палата РФС по разрешению споров запретила футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником ростовской команды Евгением Макеевым, об этом сообщает сайт Российского футбольного союза.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Защитник Джеймс Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после его подписания.
Обновлено в 12:00
Футбол

Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
Футбол

Каррагер: «Почеттино стоит возглавить МЮ, если ему предложат контракт»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
Обновлено в 09:27
Футбол

Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

«Рубин» объявил об уходе из клуба главного врача основной команды Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны в связи с завершением сроков контрактов.
Обновлено в 10:46
Футбол

Моуринью предложили возглавить «Боку Хуниорс»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил предложение возглавить аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает журналистка TNT Sports LA Вероника Брунати на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 12:30
Футбол

Унаи Эмери: «Арсеналу» нужен Месут Озил

Ранее The Times сообщила, что Озил может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 12:32
Футбол

«Интер» достиг договоренности с Рэмзи

«Интер» достиг устной договоренности с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи.
Обновлено в 10:46
Футбол

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в зимний отпуск.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Футбол

Лучший в истории: ЧМ-2018 по футболу собрал рекордную телеаудиторию

Обновлено в 13:30
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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