Футбол
Глушаков: «Болельщик подбежал ко мне ради денег»
Глушаков: «Болельщик подбежал ко мне ради денег»Soccer.ru08:16
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Футбол
Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе
Обновлено в 06:48
Футбол
Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»
Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.
Обновлено в 09:51
Футбол
РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новичков
Палата РФС по разрешению споров запретила футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником ростовской команды Евгением Макеевым, об этом сообщает сайт Российского футбольного союза.
Обновлено в 12:48
Футбол
«Челси» может приобрести Игуаина
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания
Защитник Джеймс Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после его подписания.
Обновлено в 12:00
Футбол
Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»
Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
Футбол
Каррагер: «Почеттино стоит возглавить МЮ, если ему предложат контракт»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
Обновлено в 09:27
Футбол
Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт
«Рубин» объявил об уходе из клуба главного врача основной команды Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны в связи с завершением сроков контрактов.
Обновлено в 10:46
Футбол
Моуринью предложили возглавить «Боку Хуниорс»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил предложение возглавить аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает журналистка TNT Sports LA Вероника Брунати на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 12:30
Футбол
Унаи Эмери: «Арсеналу» нужен Месут Озил
Ранее The Times сообщила, что Озил может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Интер» достиг договоренности с Рэмзи
«Интер» достиг устной договоренности с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи.
Обновлено в 10:46
Футбол
Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»
Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в зимний отпуск.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»
Обновлено в 06:21
Футбол
Лучший в истории: ЧМ-2018 по футболу собрал рекордную телеаудиторию
Обновлено в 13:30