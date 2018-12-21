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Футбол Футбол РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новичков Палата РФС по разрешению споров запретила футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником ростовской команды Евгением Макеевым, об этом сообщает сайт Российского футбольного союза.

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Футбол Футбол Моуринью предложили возглавить «Боку Хуниорс» Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил предложение возглавить аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает журналистка TNT Sports LA Вероника Брунати на своей странице в «Твиттере».

Футбол Футбол Унаи Эмери: «Арсеналу» нужен Месут Озил Ранее The Times сообщила, что Озил может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

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