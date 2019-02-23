Политика

Грузовики с гумпомощью въехали в Венесуэлу из КолумбииИзвестия 13:42

23 февраля первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал на территорию Венесуэлы, хотя еще 21 февраля Мадуро отдал приказ закрыть границу с этой латиноамериканской страной.
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Противоречивая информация поступает о попытках венесуэльской оппозиции ввезти в республику гуманитарную помощь

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Гуаидо подтвердил проезд первого грузовика c гумпомощью в Венесуэлу

РБК13:40

Первый грузовик с гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу

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Грузовик с гумпомощью проехал в Венесуэлу из Бразилии

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ТАСС14:24

На колумбийско-венесуэльской границе сгорел грузовик с гуманитарной помощью

Говорит Москва14:23
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